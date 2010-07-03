Группа The Prodigy отменила концерт в Москве из-за смерти Флинта

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Группа The Prodigy отменила гастроли в связи с кончиной солиста Кита Флинта, передает "Вечерняя Москва".

Об этом говорится на официальной странице группы в Facebook. 14 июля британский электропанк-коллектив должен был выступать на фестивале Park Live в Москве.

Солист The Prodigy был найден мертвым в своем доме в Данмоу, графство Эссекс, 4 марта. Спустя несколько часов в официальном аккаунте группы в Instagram появилась информация о том, что он покончил жизнь самоубийством.

По данным издания Daily Mail, за 48 часов до смерти Флин принимал участие в забеге в британском городе Челмсфорд и был в хорошем настроении.

Таблоид The Sun сообщил, что вокалист покончил с собой, не выдержав разрыва со своей женой Маюми Каи, который произошел два месяца назад. Музыкант женился на диджее из Токио в 2006 году.