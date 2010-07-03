Кит Флинт покончил с собой после расставания с женой

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Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой, не выдержав разрыва со своей женой Маюми Каи, сообщает The Sun.

Музыкант женился на диджее из Токио в 2006 году. Этот брак сильно повлиял на характер и привычки Флинта: он занялся спортом и бросил наркотики. Сам музыкант неоднократно говорил, что именно она спасла его от тьмы.

На момент смерти Флинта с их разрыва прошло два месяца, Каи в это время гастролировала на родине. По данным СМИ, за два дня до смерти Флинт принял участие в пятикилометровом забеге в парке Челмсфорд, преодолев эту дистанцию за 21 минуту и 22 секунды. Британские журналисты уверены, что вряд ли он смог достичь такого результата, если бы был под воздействием запрещенных препаратов.

Кроме того, перед тем, как попрощаться с жизнью, 49-летний вокалист The Prodigy по требованию жены выставил на продажу любимый дом в Эссексе, который он не один год обустраивал. Флинт даже купил кусок дороги в Бристоле, чтобы вытащить оттуда подходящие по декору кирпичи и уложить их перед своим пристанищем.

Вокалист The Prodigy Кит Флинт умер на 50-м году жизни. Тело артиста обнаружили утром 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс. Спустя несколько часов в официальном аккаунте группы в Instagram появилась информация о том, что он покончил жизнь самоубийством.

The Prodigy должны были приехать в Москву 14 июля, чтобы выступить на фестивале Park Live в Парке Горького.