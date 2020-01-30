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В мире

17:25

Бегемоты Эскобара нарушили экосистему Южной Америки

за рубежом наука

Фото: depositphotos/Photocech

Популяция бегемотов, завезенная в Южную Америку наркобароном Пабло Эскобаром, оказывает негативное воздействие на местную экосистему. К такому выводу пришли ученые, результаты исследования которых опубликовал журнал Ecology.

В материале указывается, что Пабло Эскобар выписал из Африки носорогов, жирафов, зебр и других экзотических животных для своего домашнего зоопарка. После смерти наркобарона почти все животные были переселены, однако четыре бегемота убежали в джунгли. Сейчас численность их популяции достигла 80 особей.

По словам исследователей, большую часть дня гиппопотамы проводят в прохладной воде. Отходами своей жизнидеятельности они изменили состав и качество воды в регионе. В водоемах, где поселились бегемоты, специалисты зафиксировали более высокий уровень органических веществ. В воде активно развиваются бактерии и водоросли.

При этом численность бегемотов в будущем будет только расти. Эта ситуация вызывает у ученых серьезное беспокойство, поскольку бегемотов очень сложно поймать.

"В ближайшие лет двадцать их может быть уже тысячи. Это исследование показывает, что необходимо решить, что с ними делать, пока не поздно. Ведь гораздо проще найти 80 бегемотов, чем тысячи", – заключают специалисты.

Ранее международная группа исследователей из Австралии и Франции выяснила, что коровы разговаривают друг с другом с помощью повышения или понижения частоты своего голоса.

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