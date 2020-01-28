Российские ученые изучили тысячи черноморских дельфинов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Две полномасштабные морские экспедиции были организованы российскими учеными для изучения и мониторинга морских млекопитающих Черного моря, в частности, дельфинов, сообщает ИА "НСН".

Протяженность каждой экспедиции составила около тысячи километров. В рамках проекта было исследовано более 2 тысяч особей дельфинов. А также был собран научный материал для составления фото и акустических каталогов черноморских китообразных этого района.

В результате проведенного исследования специалисты выяснили, что в результате нарастающей антропогенной нагрузки дельфины становятся очень уязвимыми. К негативным факторам ученые отнесли рыболовство, загрязнение моря.

На данный момент специалисты готовят список мер и рекомендаций, которые стоит соблюдать, чтобы сохранить дельфинов, некоторые виды которых занесены в Красную книгу России.

Экспедиции проводились учеными Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН), а финансовую поддержку проекта по изучению дельфинов Черного моря оказывало ПАО "НК "Роснефть".

Отмечается, что полноценные исследования данного вопроса не проводились на территории РФ с 80–х годов прошлого века.

Ранее стало известно, что ученые из Йельского университета в США назвали ключевой причиной вымирания динозавров падение астероида. Согласно данным исследования, его диаметр составлял 10 километров, а при падении образовался кратер Чиксулуб диаметром 180 километров.