Ученые выяснили, когда и почему животные начали использовать голос

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Ученые доказали, что первые позвоночные голоса не имели. И впервые способность издавать звуки появилась у отдельных видов для общения в темноте. О результатах масштабного исследования сообщает Nature Communications.

Ученые из Аризонского университета (США) и Педагогического университета провинции Хэнань (КНР) исследовали эволюцию акустической связи у животных за последние 350 миллионов лет.

Они создали так называемое эволюционное дерево, которое включает в себя 1800 видов основных групп позвоночных – птиц, рыб, рептилий, амфибий и млекопитающих. Ученые последовательно отмечали на нем, представители каких видов используют звук в качестве коммуникации.

С помощь статистических и аналитических методов исследования ученые попытались выяснить, появилась ли звуковая коммуникация в разных видовых группах отдельно друг от друга, либо была следствием эволюции.

Согласно данным исследования, позвоночные не пользовались акустическим общением, и эта способность появилась у них в периоде между 100 и 200 миллионами лет назад. Первыми обладателями такого навыка стали те животные, которые ведут преимущественно ночной образ жизни.

Сообщается, что так как представители разных видов животного мира постоянно обмениваются разного рода информацией, в темное время данный процесс трудно осуществить с помощью изменения цвета или движения тела, поэтому пришлось использовать голос.

Авторы исследования считают, что у видов, которые в настоящее время проявляют активность преимущественно в светлое время суток, можно наблюдать реликты ночного поведения их предков. Примером может послужить предрассветная перекличка певчих птиц.

Кроме того, ученые выяснили, что способность акустической передачи информации не давала эволюционного преимущества и не способствовала появлению новых видов в группах животных с голосом. Данный вывод противоречит общепринятой научной точке зрения.

"Если рассматривать в масштабе нескольких миллионов лет и в рамках определенных групп, таких как лягушки и птицы, идея о том, что акустическая связь приводит к видообразованию, работает. Но в масштабе 350 миллионов лет она не объясняет обнаруженных закономерностей видового разнообразия", – отмечают ученые.

В качестве доказательства своей теории они приводят факт, что и птицы, и крокодилы используют звуковую коммуникацию, но в то же самое время существует много тысяч видов птиц и всего 25 – крокодилов.

Однако авторы исследования тем не менее подчеркивают, что способность к акустической связи как эволюционная черта проявила себя чрезвычайно устойчивой и постепенно стала главным способом общения.

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