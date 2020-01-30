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13:49

Билли Айлиш планирует выступить на "Оскаре"

за рубежом

Фото: TASS/Britta Pedersen/dpa/picture-alliance

Популярная певица Билли Айлиш планирует выступить на церемонии вручения премии "Оскар". Об этом сообщает "Газета.ру".

"Вы готовы? Билли Айлиш поднимется на сцену во время церемонии вручения "Оскара". Смотрите выступление Билли на 92-й церемонии 9 февраля", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 18-летняя Айлиш выиграла музыкальную премию "Грэмми" сразу в пяти номинациях: "Песня года", "Лучший новый исполнитель", "Запись года", "Альбом года" и "Лучший вокальный поп-альбом".

Кроме того, она написала заглавную песню для 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

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