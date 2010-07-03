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09:22

Билли Айлиш объяснила отсутствие на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards

культура за рубежом

09:22

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Фото: ТАСС/Jonas Walzberg/dpa

Билли Айлиш проспала церемонию вручения премии MTV Video Music Awards (VMA). Свое отсутствие певица объяснила тем, что отдыхала после концерта в Москве, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Я спала в России. Из-за наград ржу не могу, но, чуваки, все равно спасибо. Люблю", – рассказала Айлиш.

С хитом Bad Guy она одержала победу в номинациях "Лучший новый артист", "Лучший монтаж" и "Пуш-артист года". Клип на хит 17-летней певицы с марта набрал на YouTube около 500 миллионов просмотров.

Лучшим музыкальным видео был признан клип певицы Тейлор Свифт на песню "You need to calm down". Ариана Гранде победила в номинации "Исполнитель года". Она также не смогла присутствовать на церемонии из-за гастролей по Европе.

Ранее журнал Forbes назвал Свифт самой высокооплачиваемой исполнительницей в 2019 году. За год певица заработала 185 миллионов долларов, а ее тур Reputation признали самым кассовым за всю историю США.

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культура за рубежом

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