Билли Айлиш объяснила отсутствие на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards

Фото: ТАСС/Jonas Walzberg/dpa

Билли Айлиш проспала церемонию вручения премии MTV Video Music Awards (VMA). Свое отсутствие певица объяснила тем, что отдыхала после концерта в Москве, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Я спала в России. Из-за наград ржу не могу, но, чуваки, все равно спасибо. Люблю", – рассказала Айлиш.

С хитом Bad Guy она одержала победу в номинациях "Лучший новый артист", "Лучший монтаж" и "Пуш-артист года". Клип на хит 17-летней певицы с марта набрал на YouTube около 500 миллионов просмотров.

Лучшим музыкальным видео был признан клип певицы Тейлор Свифт на песню "You need to calm down". Ариана Гранде победила в номинации "Исполнитель года". Она также не смогла присутствовать на церемонии из-за гастролей по Европе.

Ранее журнал Forbes назвал Свифт самой высокооплачиваемой исполнительницей в 2019 году. За год певица заработала 185 миллионов долларов, а ее тур Reputation признали самым кассовым за всю историю США.