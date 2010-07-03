Билли Айлиш объяснила отсутствие на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards

Билли Айлиш проспала церемонию вручения премии MTV Video Music Awards (VMA). Свое отсутствие певица объяснила тем, что отдыхала после концерта в Москве, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Я спала в России. Из-за наград ржу не могу, но, чуваки, все равно спасибо. Люблю", – рассказала Айлиш.
С хитом Bad Guy она одержала победу в номинациях "Лучший новый артист", "Лучший монтаж" и "Пуш-артист года". Клип на хит 17-летней певицы с марта набрал на YouTube около 500 миллионов просмотров.
Лучшим музыкальным видео был признан клип певицы Тейлор Свифт на песню "You need to calm down". Ариана Гранде победила в номинации "Исполнитель года". Она также не смогла присутствовать на церемонии из-за гастролей по Европе.
Ранее журнал Forbes назвал Свифт самой высокооплачиваемой исполнительницей в 2019 году. За год певица заработала 185 миллионов долларов, а ее тур Reputation признали самым кассовым за всю историю США.
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