В Минске прокомментировали применение оружия в отношении подозреваемого в терроризме

10:38
Фото: телеграм-канал ONT NEWS
Генеральная прокуратура Белоруссии провела проверку по факту применения огнестрельного оружия сотрудниками комитета госбезопасности в отношении подозреваемого в терроризме жителя Минска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру республики.
"Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством", – отмечается в сообщении.
Было установлено, что житель белорусской столицы обоснованно подозревался в совершении преступлений, связанных с терроризмом.
Ранее сообщалось, что в Минске сотрудник КГБ Белоруссии погиб в ходе антитеррористической спецоперации. Правоохранители занимались отработкой адресов, где могли находиться лица, причастные к терроризму.
В ходе спецоперации в одной из квартир жилого дома по правоохранителям преступник открыл огонь на поражение, в результате чего сотрудник КГБ был смертельно ранен. Ответным огнем злоумышленник был убит на месте.
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