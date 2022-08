Королевский биограф рассказал про любимый сериал Елизаветы II

Фото: ТАСС/AP/Jane Barlow

Британский драматический сериал "Аббатство Даунтон" является любимым сериалом королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает издание Mirror.

"Она любит смотреть сериал "Аббатство Даунтон" и указывать на ошибки отчасти потому, что она знакома с замком Хайклер, где снимался этот сериал. Она останавливалась там в качестве гостьи семьи Карнарвон", – отметил королевский биограф и автор книги At Home With The Queen Брайан Хоуи.

Уточняется, что замок Хайклер, где проходили съемки сериала, принадлежал близкому другу Елизаветы II лорду Порчестеру, в связи с чем королева часто его посещала.

Ранее бывший шеф-повар британской королевской семьи Даррен Макгрэйди рассказал, что любимым лакомством Елизаветы II является свежий хлеб с ягодным джемом.

Он отметил, что королева неравнодушна к сладкому с самого детства и каждый день просит подавать тосты с джемом к чаепитию. При этом в зависимости от настроения она иногда добавляет сверху на джем взбитые сливки. Также, по словам повара, Елизавета II обожает ягоды.