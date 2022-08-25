Украинский дизайнер подарил Елизавете II шляпу

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Королева Великобритании Елизавета II приняла в подарок шляпу, созданную украинским дизайнером Русланом Багинским. Об этом в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) сообщил бренд художника.

"С гордостью и радостью сообщаем, что особая шляпа Руслана Багинского теперь находится в коллекции Ее Величества королевы Елизаветы II", – говорится в публикации.

Отмечается, что голубой головной убор, украшенный шелковыми цветами ручной работы, выполнен в честь Дня независимости Украины и в знак дружбы между двумя странами.

Ранее сообщалось, что Елизавета II решила передать некоторые свои обязанности в качестве главы государства наследнику престола принцу Чарльзу. В настоящее время соответствующий перечень обязанностей содержит только общие формулировки о ряде парламентских и дипломатических обязанностей монарха.

