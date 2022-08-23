Бывший шеф-повар Елизаветы II назвал ее любимое с детства блюдо

13:25
Фото: depositphotos/magone
Бывший шеф-повар британской королевской семьи Даррен Макгрэйди рассказал, что любимым лакомством Елизаветы II является свежий хлеб с ягодным джемом. Об этом сообщает The Sun.
Он отметил, что королева неравнодушна к сладкому с самого детства и каждый день просит подавать тосты с джемом к чаепитию. При этом в зависимости от настроения она иногда добавляет сверху на джем взбитые сливки. Также, по словам повара, Елизавета II обожает ягоды.
"В сезон Елизавета II ела клубнику три или четыре раза в неделю в Балморале", – заявил Макгрэйди, отметив, что придворные выращивают ягоды в королевском саду.
Макгрэйди пояснил, что Елизавета II отдает предпочтение простым и натуральным блюдам, несмотря на то что королевская кухня может преподнести любые изыски.
По его словам, обычный день королевы начинается с девятичасового завтрака из кукурузных хлопьев с черносливом, курагой и орехами макадамия, которые иногда заменяют вареными яйцами или тостами с мармеладом и чаем. На обед, который начинается в 13:00, Елизавете II обычно преподносят жареную рыбу на подушке из кабачков и шпината. На ужин британская королева предпочитает дичь или рыбу.
Ранее МакГрэйди рассказал, что одним из любимых блюд Елизаветы II является картофель фри с филе рыбы в панировке, запеченной в духовке. В качестве соуса вместо тартара или горохового пюре она предпочитает голландский соус с эстрагоном.
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