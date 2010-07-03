Носорог перевернул машину сотрудницы немецкого парка

В природном парке Серенгети немецкого города Ходенхаген смотрительница попыталась загнать в стойло 30-летнего носорога по кличке Кузини, медленно направив в его сторону автомобиль, – в итоге животное сильно толкнуло машину, и та трижды перевернулась. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Женщина получила сотрясение мозга и множественные ссадины. Коллеги смотрительницы загнали носорога в вольер и помогли пострадавшей выбраться через окно.
Отмечается, что Кузини выпускают погулять только при отсутствии посетителей, – он никак не может привыкнуть к жизни в парке и часто проявляет агрессию. Теперь администрация будет рассматривать вопрос о переводе животного в зоопарк.
Ранее в Комсомольске-на-Амуре медведь утащил покойника из могилы. Вырытую могилу обнаружил охранник кладбища в микрорайоне Старт. Место ЧП осматривали следственно-оперативная группа, кинолог и охотовед. В ходе исследования территории они обнаружили следы медведя, которого позднее застрелили. Полиция организовала проверку по факту произошедшего.
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