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10:30

Стало известно, в каком регионе сложнее прокормить питомца

общество животные

10:30

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители Санкт-Петербурга больше других тратят на пропитание для своих домашних животных. Средний чек на одну покупку корма составил 2 564 рубля, сообщает News.ru со ссылкой на данные производителя питания для животных.

В Москве эта цифра чуть меньше – 2 483 рубля. Третье и четвертое места в рейтинге заняли Нижний Новгород (2 358) и Екатеринбург (2190). Средний чек жителей этих городов составляет 2358 и 2190 соответственно.

По данным производителя, за последние 16 лет число владельцев, которые кормят своих кошек кормом фабричного производства, выросло на 34%. Количество хозяев, покупающих готовый корм своим собакам, увеличилось на 13%.

По данным международного агентства Euromonitor International, в 2018 году объем российского рынка товаров для домашних животных составил почти 200 миллиарда рублей. Из них 182 миллиарда – это корма, 17 миллиардов – аксессуары и другая продукция для животных.

Домашних питомцев теперь можно записать на прием к ветеринару через мобильное приложение "Госуслуги Москвы". Также с помощью приложения москвичи могут вызвать специалиста на дом.

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общество животные

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