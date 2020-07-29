В Таиланде режим чрезвычайного положения продлен до 31 августа

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В Таиланде приняли решение о продлении режима чрезвычайного положения до 31 августа, сообщает RT.

Решение огласила официальный представитель правительства Нарумон Пиньонсинват. В то же время, по ее словам, из указа уберут пункт, касающийся запрета на проведение демонстраций.

Режим чрезвычайного положения был введен в Таиланде в связи с пандемией коронавируса. В настоящий момент в стране действует запрет на въезд иностранных граждан. С 1 июля в Таиланде ослабили данное ограничение, разрешив въезд определенным категориям лиц.

Однако 14 июля режим бескарантинного въезда, доступный некоторым иностранным гражданам, был полностью упразднен. Новые ограничения связаны с опасениями второй волны коронавируса.

13 мая в Таиланде не было зафиксировано ни одного нового случая заражения COVID-19. В настоящий момент прирост заболевших коронавирусом в стране исчисляется единицами. Всего в Таиланде COVID-19 заразились 3 298 человек. 3 111 пациентов выздоровели после прохождения курса лечения, 58 – скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом.