В Таиланде впервые с января не выявили новых случаев COVID-19

Фото: AP Photo/Gemunu Amarasinghe

На территории Таиланда впервые с января не выявили новых случаев коронавирусной инфекции, передает News.ru.

Известно, что общее число подтвержденных случаев в стране составляет чуть более 3 тысяч. При этом в Таиланде зафиксировано 56 летальных исходов. Побороть же болезнь удалось 2 844 пациентам – все они были выписаны из больниц по выздоровлению.

Ранее местная полиция обнаружила российских туристов в пещере. Россияне утверждали, что их выселили из гостиницы, поскольку им нечем было заплатить. Вернуться домой они якобы не смогли из-за пандемии коронавируса.

Известно, что у отдыхающих были взяты анализы на COVID-19, а после получения отрицательного результата их отправили в один из четырех отелей Краби, открытых для помощи иностранцам, застрявшим в стране.