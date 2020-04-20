Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:41

В Таиланде российские туристы поселились в пещере

общество туризм

Фото: ТАСС/PONGMANAT TASIRI/ЕРА

В Таиланде российские туристы поселились в пещере после того, как их выгнали из гостиницы. Туристическая полиция Краби обнаружила россиян в бухте Тонсай, сообщает Chiang Rai Times.

Туристы рассказали, что прилетели в Таиланд два месяца назад. В марте их ограбили, украли видеокамеру, дрон и вещи. Полиция похищенное не нашла.

Теперь россияне не могут вернуться домой из-за пандемии коронавируса. Туристы установили палатку в пещере Тонсай и жили там.

У отдыхающих взяли анализы на COVID-19, а после получения отрицательного результата отправили в один из четырех отелей Краби, которые открыты для помощи иностранцам, застрявшим в стране.

Посольство России в Таиланде уведомлено о происшествии.

Когда застрявшие за рубежом туристы вернутся в Россию

Российские туроператоры начали открывать бронь туров на поездки внутри РФ на лето 2020 года. Чартерные программы запланированы крупными туроператорами.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать