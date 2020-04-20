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В Таиланде российские туристы поселились в пещере после того, как их выгнали из гостиницы. Туристическая полиция Краби обнаружила россиян в бухте Тонсай, сообщает Chiang Rai Times.

Туристы рассказали, что прилетели в Таиланд два месяца назад. В марте их ограбили, украли видеокамеру, дрон и вещи. Полиция похищенное не нашла.

Теперь россияне не могут вернуться домой из-за пандемии коронавируса. Туристы установили палатку в пещере Тонсай и жили там.

У отдыхающих взяли анализы на COVID-19, а после получения отрицательного результата отправили в один из четырех отелей Краби, которые открыты для помощи иностранцам, застрявшим в стране.

Посольство России в Таиланде уведомлено о происшествии.

Когда застрявшие за рубежом туристы вернутся в Россию

Российские туроператоры начали открывать бронь туров на поездки внутри РФ на лето 2020 года. Чартерные программы запланированы крупными туроператорами.