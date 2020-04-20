Аксенов призвал россиян отказаться от поездок в Крым

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Глава Крыма Сергей Аксенов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров из-за распространения коронавируса, сообщает "Газета.ру".

Он напомнил, что сейчас в Крыму, как и в других регионах, действует режим повышенной готовности, предполагающий ряд ограничительных мер. В регионе приостановлена деятельность сферы услуг и общепита.

Также закрыты санатории. Аксенов обратился не только к туристам, но и к тем, кто планировал поездки по работе.

За последние сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. У 1935 из них не было клинических проявлений. Большинство зараженных выявили в Москве – 2026. В Московской области 578 новых зараженных, в Нижегородской области – 113, в Санкт-Петербурге – 86.