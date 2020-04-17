Сформирован предварительный график вывозных рейсов для россиян

17 апреля, 23:53
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Представлен предварительный график вывозных рейсов для россиян. Известно, что в него включены перелеты в Россию из Индии, Японии, Таиланда, Непала, Мьянмы, Вьетнама и Саудовской Аравии.
По данным Росавиации, в список включены рейсы до 21 апреля.
"График <...> направлен в оперативный штаб правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на утверждение", – говорится в сообщении.
Там отметили, что учитывают все поступающие заявки от россиян на портале госуслуг. В случае необходимости программа полетов может быть дополнена.
В субботу, 18 апреля, в Москву планируется доставить около 450 человек из Гоа. При этом авиакомпания "S7" выполнит два рейса из Бангкока: во Владивосток 18 апреля и в Новосибирск 19 апреля. Каждый рейс доставит порядка 200 человек.
Кроме того, 18 апреля из Бангкока вылетит рейс авиакомпании "Уральские авиалинии". Он доставит 230 человек в Екатеринбург. 19 апреля из Токио во Владивосток компания "Аврора" вернет на родину 128 россиян.
20 апреля ожидается рейс авиакомпании "Сибирь" из Камрани в Новосибирск. В этот же день самолет "Уральских авиалиний" доставит соотечественников из Бангкока в Кемерово.
"В предварительный график включен рейс Катманду (Непал) – Янгон (Мьянма) – Москва. Это рейс авиакомпании Royal Flight. Он запланирован на 21 апреля, планируется вывезти 190 человек", – дополнили в Росавиации.
21 апреля рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии" россиян доставят из Гоа в Казань.
Ранее стало известно, что вывозной рейс Катманду – Москва запланирован на 20 апреля. Об этом сообщили в Минкомсвязи РФ.
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