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Общество

02:11

Вывозной рейс Катманду – Москва запланирован на 20 апреля

транспорт общество безопасность

Фото: EPA/TASS/FRANCIS R. MALASIG

Для россиян подготовили вывозной рейс из Катманду в Москву. Вылет самолета предварительно состоится 20 апреля нынешнего года.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию вылет рейса №ABG9004 Катманду – Москва запланирован на 20 апреля 2020 в 12:40 (местное время)", – говорится в Telegram-канале Минкомсвязи РФ.

В ведомстве предупредили, что количество мест на борту ограничено. Зарегистрироваться на рейс можно по ссылке: gosuslugi.ru/395443/1. После этого будет сформирован лист ожидания.

"Если у вас был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе "Аэрофлота", и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно", – отметили в министерстве.

Добавляется, что во всех прочих случаях перелет будет осуществляться со взиманием платы.

Ранее стало известно о дате вывозного рейса для россиян по маршруту Дели – Москва. Сообщалось, что вылет самолета состоится 19 апреля.

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