Таиланд автоматически продлит краткосрочные визы иностранцам

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Кабинет министров Таиланда одобрил проект постановления об автоматическом продлении краткосрочных виз и разрешений для иностранных граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз правительства.

В правительстве создадут комиссию, которая проработает юридическое основание для продления документов. После этого результат рассмотрят в кабмине и постановление будет введено в действие.

Планируется, что распоряжение будет действовать в отношении краткосрочных виз и безвизовых разрешений на пребывание в Таиланде, которые уже были продлены до 30 апреля. Согласно новому предложению, речь идет о сроке до 31 июля.

В кабмине рассматривают автоматическое продление документов как способ избежать очередей в отделениях иммиграционной полиции и защитить как туристов, так и граждан Таиланда.

Накануне местная полиция обнаружила российских туристов в пещере. Граждане РФ утверждали, что их выселили из гостиницы, поскольку им нечем было заплатить за постой. При этом в Таиланд они якобы приехали два месяца назад.

