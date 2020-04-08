Власти Таиланда продлят визы для иностранцев до 30 апреля

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Власти Таиланда продлили действие виз до 30 апреля для иностранцев, которые не могут вернуться на родину из-за ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС.

Мера касается тех лиц, чьи временные документы, разрешающие пребывание в стране, перестали действовать 26 марта. Что касается иностранцев, которые приехали в Таиланд до 23 марта по временным пограничным пропускам, то они могут оставаться на территории королевства до тех пор, пока не будут открыты границы.

В отношении же лиц, которые обычно проживают в Таиланде и имеют резидентские визы, срок действия их документов продлят на год или же до момента, когда пандемия коронавируса не пойдет на убыль. Кроме того, для всех иностранцев до 30 апреля приостанавливают обязательное предоставление 90-дневной отчетности с подтверждением адреса проживания.

Предпринятая мера введена для предотвращения распространения коронавируса. Власти Таиланда считают, что длинные очереди в иммиграционных центрах могут стать источником массового заражения. Еще в марте министр туризма и спорта Пипат Ратчакитпракарн рассказал, что около 500 тысяч иностранцев не могут вернуться из-за того, что страны Европы закрыли свои границы.

С 7 апреля в России возобновили вывоз граждан с территорий иностранных государств. В этот же день в Москву вернулся самолет из Бангкока, который привез более 200 человек, застрявших в Таиланде. Вывозом россиян занималась компания "Аэрофлот".