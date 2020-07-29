Принц Уильям рассказал, какой неудачный подарок выбрал для Кейт Миддлтон

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Принц Уильям, участвуя в подкасте бывшего нападающего сборной Англии Питера Крауча, вспомнил свой самый неудачный подарок для Кейт Миддлтон, сообщает "Экспресс газета". По его словам, супруга до сих пор вспоминает его.

Принц по какой-то причине решил подарить Кейт бинокль. Чем был мотивирован такой странный выбор подарка, он уже не помнит.

"Я зачем-то подарил своей жене бинокль. Сейчас я не понимаю этого, но тогда бинокль казался мне хорошим подарком", – признался Уильям.

Ранее сообщалось, что принц Уильям не смог помочь сыну-второкласснику с домашней работой. Он заявил, что ничего не помнит из школьной программы.