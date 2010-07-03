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10:56

На Украине решили реформировать СБУ

за рубежом политика безопасность

10:56

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак

Службу безопасности Украины решили реформировать. Контрразведывательную деятельность СБУ планируют усилить, а несвойственные спецслужбе функции – убрать, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк украинскому "24 каналу".

"Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов", – подчеркнул Данилюк. По его словам, СБУ должна более активно действовать в сфере контрразведки, так как "борьба со шпионской деятельностью на Украине – это ключевая функция, которую они должны выполнять". При этом такие "искусственные временные функции", как экономика или борьба с коррупцией, необходимо сократить, считает секретарь украинского Совбеза.

"Нужно принять ряд законов, я создал группу, которая над ними работает, мы двигаемся очень быстро", – отметил Данилюк. Он также заверил, что президент Украины Владимир Зеленский разделяет это мнение.

Ранее Зеленский призвал уволить генерала МВД Виталия Глуховерю из-за ролика в Сети. Президента Украины возмутило видео, на котором зафиксировано задержание патрульных Нацполиции, остановивших генерала за нарушение ПДД.

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за рубежом политика безопасность

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