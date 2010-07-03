Зеленский призвал уволить генерала МВД из-за ролика в Сети

Фото: скриншот видео youtube.com

Владимир Зеленский призвал главу МВД Арсена Авакова уволить начальника управления МВД Днепропетровской области Виталия Глуховерю. Свое обращение он опубликовал в Facebook.

Президента Украины возмутило появившееся в Сети видео, на котором зафиксировано задержание патрульных Нацполиции, остановивших генерала за нарушение правил дорожного движения.

"Несмотря на все попытки замолчать историю о задержании спецназом КОРД патрульных Нацполиции, видео с подробностями отвратительного инцидента появилось в соцсетях и СМИ", – написал Зеленский.

Он обратил внимание на цинизм "старой элиты", члены которой, по его мнению, убеждены в своей безнаказанности. Зеленский призвал немедленно уволить Глуховерю.

Также украинский лидер поручил Госбюро провести тщательное расследование произошедшего инцидента. В заключение своего поста он предупредил всех чиновников в стране, что "времена безнаказанности и особого отношения" навсегда прошли.