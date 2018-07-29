Жертве отравления "Новичком" отказали в достойных похоронах

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Минздрав Великобритании выпустил рекомендации по процедуре похорон отравившейся нервно-паралитическим ядом в Эймсбери Дон Стерджесс. Церемония состоится 30 июля.

Как сообщает Sky News, ведомство не разрешило провести церемонию выноса гроба до места кремации. Тело уже будет в зале к моменту прибытия участников траура. Министерство попросило гостей не приближаться к телу покойной, поскольку контакт с ним все еще может быть опасен.

Пострадавший при отравлении партнер Стерджесс, пожалел об отсутствии возможности оказать почести покойной. "Я думаю, что она заслуживает гораздо большего и лучшего", – подчеркнул он.

Инцидент в Эймсбери произошел 30 июня. Пара британцев – Чарли Роули и Дон Стерджесс – отравилась нервно-паралитическим ядом. Женщина спрыснула запястья духами из флакона, в котором предположительно находился "Новичок".

А в марте в Солбсери нервно-паралитическим ядом отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В Лондоне считают, что вещество принадлежит к семейству "Новичок". Прямых доказательств причастности России к инциденту не предоставляли, но британские власти считают, что Москва связана со случившимся. РФ эти обвинения отвергает.