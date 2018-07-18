Погибшая в Эймсбери сбрызнула запястья жидкостью из флакона с "Новичком" – СМИ

Фото: AP/Matt Dunham

Погибшая от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери Дон Стерджесc спрыснула запястья духами из флакона, в котором предположительно находился "Новичок". Об этом рассказал брат другого пострадавшего Чарли Роули – Мэттью, передает "Газета.ру".

"Мой брат сказал, что он помнит, как Дон спрыснула жидкостью оба запястья. Он также запомнил несколько событий, которые произошли следом, но эта конкретная деталь засела у него в голове", – отметил Мэттью Роули.

По его словам, Чарли также упомянул о странном запахе аммиака, который исходил от флакона.

Мэттью Роули заявил, что "Новичок" был во флаконе из-под духов и выразил обеспокоенность здоровьем брата, так как он сильно похудел и продолжает испытывать недомогание.

Ранее британские следователи нашли флакон из-под нервно-паралитического вещества при обыске в доме отравившегося в Эймсбери. Сосуд доставили в лабораторию Минобороны в Портон-Даун, где подтвердили, что внутри находится "Новичок". После этого, специалисты начали выяснять относится ли это вещество к партии, которой отравили Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери.

В начале июля в Эймсбери двоих британцев госпитализировали после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших – Дон Стерджесc –скончалась, а Чарли Роули пришел в себя.