Принцу Гарри и Меган Маркл грозит безденежье – СМИ

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Принц Гарри и Меган Маркл могут остаться без денег из-за коронавируса, сообщает "Дни.ру".

Супруги планировали заработать на своей публичности, принимая участие в мероприятиях, однако из-за пандемии многие мероприятия отменились, и их доходы сократились.

В то же время паре приходится платить за дом в Лос-Анджелесе и персональную охрану. Ранее стало известно, что прибыль герцогства Корнуолл в этом году резко сократится, в то время как эти средства составляют большую часть доходов принца Гарри и его супруги.

В июне принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт на сотрудничество c нью-йоркским агентством Harry Walker Agency. Пара будет выступать с речами и напутствиями на различных конференциях и форумах и зарабатывать тем самым деньги. Одно выступление герцогов может стоить около миллиона долларов.

Известно, что принц Гарри и Меган Маркл вместе со своим годовалым сыном Арчи Маунтбеттен-Виндзором проживают в калифорнийском особняке. Они отказались от королевских обязанностей в январе этого года.

31 марта супруги официально сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи. Тогда возлюбленные приступили к активному поиску работы. У Маркл были планы на работу в кинематографе.