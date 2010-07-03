Зеленский назначил нового главу Службы безопасности президента Украины

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Фото: ТАСС/Петр Сивков

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил Максима Донца начальником Службы безопасности президента.

"Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника управления − начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", − говорится в указе Зеленского. Документ был опубликован 29 мая на сайте президента Украины.

По информации украинских СМИ, Максим Донец ранее длительное время работал охранником бизнесмена Игоря Коломойского.