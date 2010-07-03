Россия ответила на обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

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В российском постпредстве при международных организациях в Вене ответили на обвинения Вашингтона в возможном нарушении моратория на ядерные испытания.

Постпред РФ Михаил Ульянов отметил, что американская сторона использует слово "возможно", как это было и в связи с делом Скрипалей. "Если нет стопроцентной уверенности и неопровержимых доказательств, бросаться такими обвинениями просто неприлично", − цитирует дипломата РИА Новости.

Ульянов напомнил, что в Вашингтоне ранее решили содержать свои полигоны в состоянии готовности к возобновлению ядерных испытаний. "Теперь, чтобы не быть объектом критики, американцы пытаются перевести стрелки на Россию. Не думаю, что этот нечистоплотный прием сработает", − заявил постпред РФ. По его мнению, при помощи ложных обвинений США стремятся отвлечь внимание от собственной деструктивной позиции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ранее глава управления военной разведки Пентагона Роберт Эшли-младший объявил, что, по данным Штатов, Россия якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания.