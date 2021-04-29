Франция может начать прием иностранных туристов в июне

16:37
Фото: ТАСС/AP/Michel Euler
Власти Франции планируют возобновить прием иностранных туристов с 9 июня при наличии у путешественников санитарных сертификатов. Информация об этом появилась в издании Nice Matin.
Газета ссылается на заявление главы государства Эммануэля Макрона, в котором он обозначил временные этапы снятия ограничений, введенных на фоне эпидемии COVID-19.
Франция закрыла границы для иностранных туристов в марте 2020 года.
Ранее сообщалось, что во французской провинции Бретань нашли новый тип коронавируса. Как рассказали в местном Минздраве, этот штамм не выявляется обычным ПРЦ-тестом, для постановки диагноза обязательно нужно делать анализ крови.
В то же время в стране отмечаются проблемы с вакцинацией. Медики жалуются, что им приходится выбрасывать препарат AstraZeneca, потому что никто не хочет делать прививку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: