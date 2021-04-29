Франция может начать прием иностранных туристов в июне

Фото: ТАСС/AP/Michel Euler

Власти Франции планируют возобновить прием иностранных туристов с 9 июня при наличии у путешественников санитарных сертификатов. Информация об этом появилась в издании Nice Matin.

Газета ссылается на заявление главы государства Эммануэля Макрона, в котором он обозначил временные этапы снятия ограничений, введенных на фоне эпидемии COVID-19.

Франция закрыла границы для иностранных туристов в марте 2020 года.

Ранее сообщалось, что во французской провинции Бретань нашли новый тип коронавируса. Как рассказали в местном Минздраве, этот штамм не выявляется обычным ПРЦ-тестом, для постановки диагноза обязательно нужно делать анализ крови.

В то же время в стране отмечаются проблемы с вакцинацией. Медики жалуются, что им приходится выбрасывать препарат AstraZeneca, потому что никто не хочет делать прививку.