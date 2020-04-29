Ученые раскрыли секреты картины "Девушка с жемчужной сережкой"

Фото: AP Photo/Peter Dejong

Исследователи из нидерландской галереи Маурицхейс выяснили, какие есть секреты у известной картины Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой". Произведение написано в 1665 году, передает "Мир 24".

По словам ученых, на полотне у девушки были замечены прорисованные ресницы. При этом на заднем плане оказался не просто темный фон, а складки ткани зеленого цвета. Как считают специалисты, на данной картине показан реальный человек.

В ходе наблюдений эксперты проследили технику письма нидерландского художника. Оказалось, что Вермеер при работе с полотном начинал с черных и коричневых красок. Затем автор добавлял остальные оттенки.

Отмечается, что показанная жемчужина является вымыслом живописца, так как у нее отсутствует контур и крючок. Как подчеркивают реставраторы, украшение просто нечем прикрепить к одежде девушки.

"Тем не менее нам до сих пор неизвестно, кто изображен на картине", – добавили ученые.

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