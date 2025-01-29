Forbes: бизнесмен Бернар Арно за день потерял 11 млрд долларов после отчета LVMH

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Президента группы компаний LVMH Бернар Арно потерял 11 миллиардов долларов, а также опустился на пятое место в списке богатейших людей мира после публикации финансового отчета его компании LVMH Moet Hennessy. Об этом сообщает Forbes.

По данным РБК, состояние француза сократилось после того, как был опубликован слабый финансовый отчет компании LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton. Так, чистая прибыль компании сократилась в прошлом году на 17%, общая выручка – на 2%.

Также, по информации Bloomberg, на слабый отчет LVMH повлияло отсутствие спроса в новогодние праздники со стороны покупателей. Общая выручка за этот период увеличилась на 1%, что разочаровало инвесторов.

Ранее стало известно, что прокуратура Франции начала расследование на предмет махинаций сделки с недвижимостью в Куршевеле, которая, по версии следствия, была совершена при участии российского бизнесмена Николая Саркисова и Арно. Следователи полагали, что данные действия позволили Саркисову получить прибыль в размере 2 миллионов евро.

