Россия запретила ввоз продукции птицеводства из Румынии

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Из-за гриппа птиц ввоз продукции птицеводства из Румынии запрещается с 29 января. Об этом говорится в материалах Россельхознадзора.

"Временные ограничения вводятся на экспорт из Румынии живой птицы, инкубационных яиц и мяса птицы. Изменения связаны с ухудшением эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц", – говорится в сообщении.

Запрещен ввоз готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции. К исключениям относятся товары, подверженные обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц. Кроме того, введен запрет на ввоз кормов и кормовых добавок.

Аналогичные ограничения вводятся в отношении департаментов Ло и Гаронна Франции. Кроме того, запрещается транзит живой птицы с их территорий через Россию.

Ранее стало известно, что российские власти планируют уравнять качество товаров, поставляемых в РФ и другие страны под единым брендом.