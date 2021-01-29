В Минздраве Украины заявили, что не собираются регистрировать вакцину "Спутник V"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в стране не рассматривают возможности регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению министра, некоторые политические силы в стране пытаются заработать рейтинг на распространении фейковой информации о вакцинации и регистрации российского препарата на территории страны.

"Если бы это не влияло на здоровье и жизнь людей, потому что вопрос вакцинации напрямую связан именно с этими двумя вещами, то, наверное, мы бы никак не реагировали. У нас сейчас есть две крайности – одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V". Сразу могу сказать – можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", – сказал Степанов.

Он отметил, что вторая политическая сила, в свою очередь, избрала путь запугивания населения Украины, распространяя информацию, что вакцинация в стране не начнется вовремя.

"Вакцинация на Украине начнется вовремя, как мы говорили еще с сентября прошлого года, что в феврале 2021 года мы начнем вакцинацию", – пояснил министр.

Ранее в агентстве Bloomberg отметили, что на данный момент Украина является самой большой страной в Европе среди тех, которые еще не начали вакцинацию своих граждан. Как уточнили авторы, в стране проживают 42 миллиона человек, а поставки вакцины до сих пор на стартовали. По их мнению, если президент Украины Владимир Зеленский не решит эту проблему, то она может обернуться серьезными геополитическими последствиями для страны и усилением давления на него самого.