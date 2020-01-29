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Общество

14:10

В Protonmail назвали необоснованной блокировку сервиса в России

за рубежом технологии общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Швейцарский почтовый сервис Protonmail назвал необоснованной свою блокировку на территории России из-за рассылки ложных сообщений об угрозах минирования. Об этом сообщает "Интерфакс".

В компании выразили надежду на благоприятное разрешение этой ситуации. "Мы надеемся на общение с российскими властями, поскольку считаем эту блокировку необоснованной", – отмечается в сообщении.

В ProtonMail добавили, что сервис не получал запросов от ФСБ о помощи в расследовании. "Несмотря на утверждения о том, что мы отклонили просьбу о помощи, таких сообщений пока не поступало", – заключили в компании.

Доступ к сервису ProtonMail был ограничен на территории России на основании представления Генпрокуратуры совместно с Роскомнадзором. Уточнялось, что с зарубежного почтового сервиса осуществлялась рассылка ложных сообщений об угрозах взрывов различных объектов на территории РФ.

Ранее ФСБ сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса, с которого с конца прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о минировании. Представители сервиса не предоставили сведений о лицах, администрирующих соответствующие почтовые ящики. В свою очередь компания заявила о намерении оспорить блокировку.

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