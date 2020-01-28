Сервис Startmail оспорит блокировку в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Голландский почтовый сервис Startmail оспорит блокировку на территории России из-за рассылки сообщений о "минировании". Об этом сообщает Агентство "Москва".

Первое судебное заседание состоится 18 февраля. Представлять интересы Startmail в РФ будут юристы Роскомсвободы.

Администрация сервиса подчеркнула, что компания не состоит в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора. Поэтому она имеет право отказаться передавать ФСБ содержимое переписок, звонков и других действий пользователей.

"Мы не будем выполнять запросы от любых органов власти, кроме властей Нидерландов. Если мы получим запрос от какого-либо иностранного правительства, мы откажемся выполнять его", – подчеркнули в Startmail.

Ранее ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса, с которого с конца прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о минировании различных объектов в России. Представители сервиса не предоставили сведений о лицах, администрирующих соответствующие почтовые ящики.

