Депутата парламента Киргизии задержали по подозрению в подготовке захвата власти – СМИ

Фото: ТАСС/Абылай Саралаев

Депутата парламента Киргизии Бакытбека Жетигенова задержали по подозрению в подготовке насильственного захвата власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее Госкомитет национальной безопасности заявил о предотвращении попытки госпереворота. Информацию о группе лиц, планирующих организовать провокации, спецслужбы получили в ходе проводимой ГКНБ и МВД работы по обеспечению безопасности парламентских выборов.

Выяснилось, что руководили этой группой депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники. В результате были задержаны 15 человек.

В 20:00 по республиканскому времени выборы завершились, в них приняли участие более одного миллиона человек, это 28,36% от общего числа избирателей.

Выборы в парламент, состоящего из 90 депутатов, проводятся по смешанной системе: по пропорциональной системе избираются 54 депутата, а в одномандатных округах – 36 депутатов.

