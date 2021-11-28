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Москва 24

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В мире

16:24

Жители Швейцарии в рамках опроса высказались за обязательную вакцинацию от COVID-19

за рубежом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Швейцарии провели социологическое исследование, которое показало, что более половины граждан страны поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

О необходимости такой меры, по данным газеты "Блик", где и были опубликованы итоги, заявили 53,1% респондентов. Кроме того, 62,8% опрошенных поддержали ужесточение режима в отношении непривитых сограждан.

Почти половина участников опроса назвали оправданным локдаун в стране только для непривитых швейцарцев – такое мнение высказали 47,1% человек. Всеобщие ограничения поддержали только 18,5% граждан.

На данный момент в Швейцарии привиты 65,47% жителей страны. Президент Швейцарии Ги Пармелен также призвал получивших укол шесть и более месяцев назад пройти процедуру ревакцинации.

Ранее стало известно о распространении "Омикрон"-штамма коронавируса, который потенциально может быть более опасным, чем "Дельта"-штамм. Новый вариант был выявлен в Южно-Африканской Республике. В связи с этим состоялось экстренное совещание Всемирной организации здравоохранения.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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