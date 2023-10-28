Умерла Армита Гераванд, впавшая в кому после предполагаемого задержания в метро Тегерана

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Шестнадцатилетняя студентка Армита Гераванд, которая впала в кому после того, как ее, предположительно, задержали в Тегеране из-за нарушения правил ношения хиджаба, умерла. Об этом сообщило агентство Fars.

По версии властей, 16-летняя студентка потеряла равновесие после "внезапного падения артериального давления" и получила черепно-мозговую травму, которая привела к отеку головного мозга. Через 26 дней пребывания в коме студентка умерла.

Представители ирано-курдской правозащитной организации Hengaw считают, что причиной комы стало применение грубой силы во время задержания за отсутствие хиджаба. Как утверждают правозащитники, силу применили полицейские, отвечающие за соблюдение внешнего вида, согласно исламским традициям.

В свою очередь иранское агентство IRNA распространило запись с камеры видеонаблюдения в метро Тегерана. Утверждается, что на кадрах запечатлена сама Армита, которая заходит в поезд в компании двух других девушек. После этого пострадавшую почти сразу выносят без сознания. Подлинность записи не доказана.

Ранее в Тегеране суд приговорил известную иранскую актрису Афсане Байеган к двум годам тюрьмы условно за появление на публике без хиджаба. Каждую неделю она будет приходить в центр психологической реабилитации, где ее "будут лечить от психического расстройства антисемейной личности", сказано в решении суда.