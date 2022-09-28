Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что запорожцы перекрыли Ореховскую трассу в знак протеста против действий режима Владимира Зеленского и требуют, чтобы их выпустили.

Рогов отметил, что украинские власти ввели систему согласований, электронных очередей и проверок спецслужб, а также намеренно создают дополнительные проблемы на КПП вдоль линии соприкосновения и блокируют выезд граждан на освобожденную часть Запорожской области.

В итоге людям приходится неделями и даже месяцами ждать возможности выехать.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что СФ может рассмотреть вопрос по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России на заседании 4 октября.



Подписание соглашения о вхождении Херсонской области в состав РФ уже организовано

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