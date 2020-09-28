Поедающую мозг амебу выявили в водопроводной воде в США

28 сентября, 23:48
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В США в водопроводной воде нашли поедающую мозг амебу. Об этом передает телеканал CBS.
Сообщается, что амебу обнаружили при расследовании смерти ребенка. Шестилетний мальчик Джосая Макинтайр оказался в больнице после того, как подхватил паразита Неглерия Фоулера.
По предположениям специалистов, паразит попал в организм ребенка в озере или при игре со шлангом в доме. 8 сентября мальчик скончался.
Эксперты провели анализ проб воды. Выяснилось, что паразит обитает в системе водоснабжения. В этой связи власти техасского города Лейк-Джексон попросили жителей не пить водопроводную воду.
Специалисты также предупредили, что вода не должна попадать в нос. Они отметили, что в большинстве случаев заражение происходит именно так.
Отмечается, что с 2009 по 2018 год в США выявили 34 случая заражения первичным амебным менингоэнцефалитом. Чаще всего люди заражались во время плавания в бассейне. При этом три человека подхватили Неглерию Фоулера, промывая нос зараженной водой.
В 2019 году в США мужчина умер, заразившись паразитом во время посещения аквапарка. Врачи установили, что в мозгу Эдди Грея находилась амеба Неглерия Фоулера.
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