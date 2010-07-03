Американец умер после посещения аквапарка

В США умер мужчина, заразившись опасным паразитом во время посещения аквапарка, сообщает Mirror.

Американец Эдди Грей почувствовал недомогание, побывав в аквапарке Fantasy Lake в Северной Каролине. Через десять дней он скончался.

Врачи установили, что в мозгу Грея находилась амеба Неглерия Фоулера. Она проникла в его тело из воды через нос. При проглатывании паразит не может причинить вреда человеческому организму, но, если он попадает в обонятельный нерв, проникает во все отделы головного мозга.

Эксперты пояснили, что заразиться паразитом можно во время ныряния, прыжков с большой высоты и резких погружений в воду.