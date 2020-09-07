У солиста группы 5sta Family умерла новорожденная дочь

Фото: соцсети
У солиста группы 5sta Family Валерия Ефремова умерла новорожденная дочь, сообщает "Экспресс газета".
О печальной новости рассказал сам исполнитель в соцсетях. 25 августа он стал отцом, но спустя девять дней девочка скончалась.
"Спасибо тебе, наша кроха! Это были самые прекрасные 9,5 дней в нашей жизни! Ты изменила нас, сделала лучше и сильнее, ты дала нам почувствовать, как это прекрасно – быть родителями. И пусть мы сами сейчас до конца не понимаем всего, что ты нам дала за этот короткий промежуток времени, мы обязательно поймем, и всегда будем вспоминать тебя с благодарностью и любовью, которой ты наполнила наши сердца", – написал певец.
Причина смерти ребенка не называется. Поклонники певца выражают ему соболезнования.
Ранее пятерых детей обнаружили в квартире жилого дома на улице Аргуновской 23 июня.
Соседи услышали детский плач и вызвали полицию. Приехавшие сотрудники экстренных служб обнаружили младенцев вместе с няней, которая является приезжей из стран Азии. Она не смогла рассказать, кто является родителями детей.
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