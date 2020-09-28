Евросоюз пополнил санкционный список по Крымскому мосту

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За участие в строительстве Крымского моста Евросоюз включил в санкционный список против России два физических и четыре юридических лица, сообщает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

"Послы согласовали включение в список рестриктивных мер за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины двух физических лиц и четыре компании, принимавшие участие в строительстве Керченского моста", – сообщил он.

Собеседник агентства также уточнил, что официальное решение совет ЕС примет позже на основании письменной процедуры. Санкции вступят в силу после утверждения и публикации в официальном журнале ЕС.

Ранее ряд российских физических и юридических лиц попали в санкционные списки в связи с киберпреступлениями, вмешательством в выборы в США и ситуацией на Украине. Санкции ввели в отношении восьми россиян и выходцев из РФ, а также семи организаций в России и Финляндии.

В августе в санкционный список вошли пять российских научно-исследовательских институтов. Сотрудников этих учреждений подозревают в работе над химическим и биологическим оружием. Так, под ограничения попал и НИИ Минобороны, принимавший участие в разработке вакцины от COVID-19.