В Афганистане могут до сих пор оставаться порядка 630 гражданах США – Госдеп

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У американских дипломатов есть информация о 630 гражданах США, находящихся в Афганистане, 350 из которых желают покинуть страну, сообщает представитель госдепартамента.

По меньшей мере 5,4 тысячи американцев выехали из Афганистана за время организованной эвакуации, начало которой пришлось на 14 августа. Из них 300 были вывезены из Кабула за последние сутки.

"В настоящее время приблизительно 350 американцев сообщили нам о стремлении покинуть страну. <...> Помимо этого, мы активно коммуницируем с еще примерно 280 людьми, которые идентифицировали себя как американцы, находящиеся в Афганистане, но проинформировали нас об отсутствии планов уехать из страны", – заявил дипломат.

Он также отметил, что власти США также предпринимают попытки выйти на связь с некоторыми согражданами, которые заявили о себе, но прекратили контакт. Дипломат не уточнил, о каком количестве людей может идти речь.

Госдеп собирается завершить эвакуацию и вывести обеспечивающий ее воинский контингент из Афганистана к 31 августа, но обещает и далее содействовать в выезде соотечественникам, а также гражданам третьих стран и местным жителям из групп риска.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда 15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.

Ранее военные США провели успешную операцию по уничтожению боевика террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в Афганистане. Известно, что беспилотный воздушный удар был нанесен в провинции Нангархар.

