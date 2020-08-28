Латвийский депутат призвал вести переговоры на "ненавистном русском языке"

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Глава фракции латвийской партии "Согласие" Янис Урбанович предложил вести переговоры на "ненавистном русском языке". Так он прокомментировал ситуацию с Рижским портом, который столкнулся с серьезными проблемами, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Он отметил, что для нагрузки порта необходимы наработанные контакты и ведение переговоров. Урбанович добавил, что при налаживании прагматичных отношений с восточными соседями необходимо использовать и "ненавистный русский язык".

"[Правящая коалиция] должна обеспечить, чтобы грузы шли к нам, а не к конкурентам в Клайпеду, Таллин, Санкт-Петербург", – сообщил депутат сейма Латвии.

Урбанович выразил удивление, что проблемы Рижского порта не обсуждаются ни кандидатами в Рижскую думу, ни в правительстве. Он отметил, что объем перевалки грузов в последнее время снижается – по его словам, этот показатель достиг 26,7%.

Ранее в Латвии запретили вещание в стране семи телеканалов группы RT. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что это решение носит дискриминационный характер. Он заявил, что оно было принято для расчистки места для русофобских каналов Латвии, которые несут негатив.