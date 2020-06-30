В Госдуме отреагировали на запрет на вещание каналов RT в Латвии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Запрет на вещание семи каналов RT в Латвии является дискриминационным по отношению к русскоязычному населению, проживающему на территории этой страны, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Любой такой запрет носит дискриминационный характер, он направлен только лишь на то, чтобы те русофобские каналы, которые поддерживаются правящими элитами Латвии, несли негатив...", – цитирует парламентария RT.

Водолацкий отметил, что "когда наши каналы рассказывают настоящую правду, настоящую историю, то это все распадается как карточный домик", добавив, что в данном случае власти Латвии "пошли по самому простому пути".

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT. Свое решение ведомство объяснила тем, что телеканалами владеет Дмитрий Киселев, находящийся под санкциями Евросоюза. При этом он на самом деле не имеет отношения к RT, а возглавляет МИА "Россия сегодня".

Ранее телеканал RT открыл статистику просмотров своего YouTube-канала после того, как появились заявления, что просмотры в их роликах накручиваются.

Корреспондент телеканала Мурад Газдиев на примере видео "Детский финал: воспитанники футбольных школ Москвы повторили финальный матч ЧМ-2018" рассказал, откуда взялось 14 миллионов просмотров.