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Телеканал RT открыл статистику просмотров своего YouTube-канала. Руководство агентства показало статистику после того, как появились заявления, что просмотры в их роликах накручиваются.

"Прямо внутри YouTube есть специальный раздел, называется "Аналитика". Дамы и господа, 70% трафика – 14 миллионов просмотров – раздел "Рекомендации" от самого YouTube", – объяснил корреспондент телеканала Мурад Газдиев на примере видео "Детский финал: воспитанники футбольных школ Москвы повторили финальный матч ЧМ-2018".

По его словам, это видео много человек посмотрели из Бразилии. "Вот вам и море комментов на португальском. Кто бы мог подумать, что бразильцам нравится футбол", – заключил журналист.

В общей сложности у канала RT на русском на популярном видеохостинге насчитывается 1 278 060 580 просмотров. На него подписались 1,36 миллиона человек.