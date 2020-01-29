RT набрал более 10 млрд просмотров на YouTube

RT первым из новостных телеканалов набрал более 10 миллиардов просмотров на YouTube. Кроме того, как сообщает RT, общее количество просмотров на всех его аккаунтах опережает BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.
Сообщается, что самым популярным видео за 2019 год стали съемки ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания посольства Эквадора в Лондоне. Данное видео показали многие мировые СМИ, например BBC, CNN, The Telegraph и The Guardian.
Также были отмечены эксклюзивные видео RT. Например, прямые трансляции, а также записи акций протеста "желтых жилетов" во Франции, или кадры пожара в соборе Парижской Богоматери, снятые с дрона.
Кроме того, сообщается, что в 2007 году RT стал первым российским телеканалом, который начал публикацию своих материалов на YouTube. А уже в 2013 году RT International достиг отметки в 1 миллиард просмотров. Осенью 2019 года RT установмл рекорд среди новостных телеканалов, преодолев отметку в 7 миллиардов просмотров на YouTube.
"Сегодня на YouTube самый популярный канал – это не BFM, не CNEWS, это RT", – заявил госсекретарь по цифровым технологиям Франции Седрик О.
Ранее стало известно, что RT вышел в финал Emmy в категории "Новости" с серией репортажей о пожаре в Кемерове. Журналисты работали на месте событий, рассказывая о судьбах людей, оказавшихся в центре трагедии, произошедшей в "Зимней вишне".
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