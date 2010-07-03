В RT прокомментировали штраф со стороны британского регулятора Ofcom

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Представители RT прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал на 200 тысяч фунтов до решения суда.

"Мы возмущены тем, что британский медиарегулятор Ofcom назначил нам штраф, не дожидаясь решения суда, который должен установить, правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT", – заявили в RT.

Там добавили, что их обвиняют в "недостаточной беспристрастности", но назначают штраф, значительно превышающий по размеру те, что применяли к СМИ, уличенным в разжигании ненависти и призывах к насилию.

В Ofcom заявляют, что при освещении нескольких историй в 2018 году, в том числе войны в Сирии и дела Скрипалей, RT нарушил правила "точности и беспристрастности новостей". Нарушения вещательного кодекса обнаружили в семи эпизодах, еще по трем материалам претензии сняли.

Расследование началось еще в апреле 2018 года. Тогда в МИД России пообещали жестко ответить на действия Британии против российских СМИ.